Copias físicas de Advance Wars 1+2 presentan cierto error

Después de tanto tiempo de espera debido a un retraso indefinido, al fin Advance Wars 1+2: Re-boot Camp se ha puesto a la venta en Nintendo Switch, esto tanto en formato digital así como en cartucho. Hablando de los medios físicos, usuarios han reportado que este mismo lleva un problema pequeño que puede resultar un tanto molesto viéndolo desde cierto ángulo.

Muchos saben que lo primero que hace un conocedor de este tipo de formato en Switch es canjear los puntos de oro que te da Nintendo por adquirir títulos nuevos, mismos que toman forma de dinero real para poder comprar títulos en la eShop. Y algo curioso, es que quienes compraron este juego tratan de hacer el canje y es que aparece una leyenda de que los puntos expiraron.

I wonder what could've caused the points to expire… it's almost as if these physical copies have been sitting somewhere for a year… #NintendoSwitch pic.twitter.com/6PXO6U9AIg

— MondoMega (@Mondo_Mega) April 20, 2023