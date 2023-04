Las secuelas de Blasphemous y Oxenfree se roban el Indie World

De manera habitual, Nintendo realiza eventos digitales para promocionar los nuevos estrenos de juegos independientes que arribarán próximamente al mercado, por lo que hace un par de días fuimos testigos de una nueva emisión del Indie World, donde se presentaron diversas novedades para todos los gustos.

Para los gamers que disfrutaron de My Time at Portia, están de manteles largos porque se presentó su secuela My Time at Sandrock que estará ambientada en un desierto postapocalíptico donde habrá elementos de simulación, cuidado de animales y decoración.

Plate Up! también prepara su desembarco y no solamente nos permitirá cocinar como ocurre en otras experiencias similares al estilo de Overcooked! sino que será posible construir y equipar el mobiliario desde el principio, otorgándole un mayor toque de inmersión.

En el ámbito musical, Rift of the Necrodancer hará las delicias de todos los fans, a partir de un spin-off de Crypt of the Necrodancer, en una experiencia con minijuegos y combates rítmicos para derrotar a monstruos convencionales y a jefes finales para progresar de nivel.

Llama la atención Cime O’ Clock, un título de acertijos en el cual será necesario resolver cuarenta casos en una línea de tiempo interconectada, por lo que las decisiones que sean tomadas en el pasado tendrán un impacto directo en el futuro y por ende, cambiarán el mapa.

Rain Games no quiso perderse la oportunidad y no sólo mostró la remasterización de Teslagrad, sino que hizo lo propio con su secuela, Teslagrad 2, misma que volverá a enfocarse en folclore escandinavo bajo una dinámica jugable al más puro estilo metroidvania.

Shadows Over Loathing acaparó reflectores por ser un RPG con dibujos en blanco negro, proporcionando combates por turnos, múltiples minijuegos y un humor sarcástico que parodia a la propia industria de los videojuegos. A finales de año habrá una edición de coleccionista de la mano de Serenity Forge.

Uno de los mejores momentos del Indie World fueron los nuevos adelantos de Blasphemous 2, cuyo protagonista poseerá movimientos adicionales para un combate más dinámico. En paralelo, Oxenfree 2: Lost Signals nos volverá a llevar a una aventura narrativa paranormal similar a Stranger Things.

Aunque el evento de la gran N enfocado a dar difusión a las producciones independientes no hizo tanto eco, la realidad es que habrá grandiosos juegos indies en los siguientes meses. No obstante, el tiempo continúa corriendo y aún queda la espina clavada de cuándo se conocerán más detalles del esperado Hollow Knight: Silksong.