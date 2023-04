Hi-Fi Rush no habría cumplido con las ventas esperadas por Xbox

Este año Microsoft ha sorprendido al anunciar que habrá varios juegos publicados por ellos en los próximos meses, y algo que de verdad sorprendió fue la salida de Hi-Fi Rush, el cual llegó el mismo día de su revelación oficial. Y si bien ha cumplido como una entrega original de Tango Gameworks, parece que el desempeño de las ventas no ha sido el más favorable.

Mediante un podcast bautizado como Game Mess Decides, una celebridad de los insiders en el mundo de los videojuegos, Jeff Grubb, mencionó que el título de ritmo no cumplió con los deseos financieros de Xbox. Y esto podría deberse a que se lanzó el mismo día para Game Pass, por lo que copias digitales en consolas y PC realmente no se vendieron mucho.

Eso significa, que una posible secuela no se llevaría a cabo al menos que dentro de algunos meses las ventas mejoren en cualquiera de sus distintas versiones, pero para este momento el juego ya ha pasado por las manos de muchos. Sí, Tango Gameworks se ha salido de su zona de confort en el terror, pero no fue suficiente como para tener el apoyo monetario.

Por su parte, Aaron Greenberg menciona que el juego ha sido un éxito:

Hi-Fi RUSH was a break out hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn’t be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 21, 2023