Rumor: Xbox hará un gran anuncio durante The Game Awards 2020

Como recordarán, el año pasado Microsoft nos dio el primer vistazo al Xbox Series X durante The Game Awards 2019. Ahora, tal parece que la compañía tiene un anuncio especial para la edición que se llevará a cabo en un par de días.

Jeff Grubb, reportero en Venture Beat y famoso por sus filtraciones, comentó en su podcast que Xbox tiene un gran anuncio especial preparado para The Game Awards 2020. Lamentablemente, no reveló más información al respecto. De igual forma, la compañía ha realizado una serie de cometarios, los cuales no aluden directamente a un anuncio, pero le piden a la gente que sintonice la premiación el próximo 10 de diciembre.

Aunque Halo Infinite podría ser el candidato predilecto para The Game Awards, 343 Industries ha mencionado que este no será el caso. Por el momento no hay una idea clara sobre los planes de Xbox durante The Game Awards, pero es posible que tengan preparada una gran sorpresa que, tal vez no llegué al nivel del año pasado, pero pueda emocionar a todos los fans de la compañía.

The Game Awards se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Reggie Fils-Aimé y Nolan North serán presentadores en el evento. De igual forma, Taika Waititi ha realizado un corto espectacular de Xbox.

Vía: VGC