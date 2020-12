Reggie Fils-Aimé y Nolan North serán presentadores en The Game Awards

En tres días se llevará a cabo The Game Awards 2020. Además de descubrir cuál será el título que se lleve a casa el Juego del Año, también veremos una serie de actores y personalidades de la industria encargados de hacer un anuncio especial o entregar un premio. De esta forma, se ha confirmado que Reggie Fils-Aimé y Nolan North será presentadores en este evento.

Reggie Fils-Aimé fue el presidente de Nintendo of America hasta el 2019, y actualmente ha estado involucrado en la mesa directiva de varias compañías de Estados Unidos. Así que las probabilidades de que Reggie revele algo relacionado con Nintendo son bajas.

The big man returns! @Reggie joins #TheGameAwards once again as a presenter, streaming live Thursday night around the world. pic.twitter.com/vkmPVW0n2q

Por otro lado, Nolan North es un actor reconocido en la industria de los videojuegos por su trabajo como Nathan Drake en la serie de Uncharted. Con rumores de la quinta entrega en la franquicia ya en desarrollo, es posible que North nos ofrezca un visto al siguiente capítulo en la vida de Drake o, quizás, algo relacionado con la película de Uncharted.

He won Best Performance in 2016 and now @nolan_north returns to #TheGameAwards on Thursday as a presenter for video game’s biggest night live! pic.twitter.com/RWOSuWEH72

