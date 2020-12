Square Enix remueve de PS4 y PC la versión estándar de Dragon Quest XI

Si estabas pensando en adquirir la versión estándar de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, entonces te tenemos malas noticias. Square Enix ha removido dicha versión de Steam y PlayStation Store tras el lanzamiento de la edición especial, Dragon Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition.

Aunque esta versión definitiva ciertamente mejora el juego base con más contenido, tampoco se trata de una situación estilo Persona 5 Royal. Square Enix básicamente mejoró el port de Nintendo Switch de Dragon Quest XI, lo que significa que el apartado visual puede llegarse a notar un poco inferior en ciertos lugares.

No es como que se trate de algo tan notable, pero sí podría ser justificación suficiente para que alguien prefiera comprar la versión base por encima de la edición especial del juego. Lamentablemente eso ya no será posible digitalmente, por lo que deberás buscar una copia física si ese es tu caso.

Via: ResetEra