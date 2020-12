Veremos un nuevo adelanto del siguiente Dragon Age durante The Game Awards

The Game Awards no solo será el evento en donde descubriremos cuál será el Juego del Año de 2020, sino que será el espacio perfecto para disfrutar de un par de anuncios relacionados con nuevos y existentes títulos. Ahora, se ha confirmado que será durante la celebración que veremos un nuevo vistazo del siguiente Dragon Age.

De acuerdo con Geoff Keighley, el organizador de The Game Awards, el próximo 10 de diciembre veremos un nuevo avance del siguiente Dragon Age de BioWare. Por el momento se desconoce exactamente qué se presentará, pero es probable que un tráiler sea el enfoque en esta ocasión.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020