Halo Infinite no estará presente en The Game Awards, confirma 343 Industries

El próximo 10 de diciembre se llevarán a cabo The Game Awards. Además de repartir una serie de premios a lo largo de toda una noche, la presentación también se encarga de revelar nuevos juegos y adelantos. Ahora, se ha confirmado que Halo Infinite, uno de los títulos más esperados de 2021, no estará en este evento.

Por medio de reddit, Brian Jarrard, el director de comunicaciones en 343 Industries, ha mencionado que Halo Infinite no tendrá algún tipo de presencia durante The Game Awards. Esto no debería ser una gran sorpresa, considerado que el equipo se encuentra trabajando arduamente, los desarrolladores no tienen el tiempo suficiente para crear un tráiler o demo para el evento. Esto fue lo que comentó:

“[343 Industries todavía está] atravesando por la enorme lista de implicaciones y ramificaciones que causó el cambio de lanzamiento. El equipo trabaja arduamente en casi todos los aspectos del juego. [Esperamos] ofrecer al menos una actualización de alto nivel en las próximas semanas para que volvamos a iniciar este viaje juntos después de la temporada de invierno”.

Te recordamos que The Game Awards se llevarán a cabo el próximo 10 de noviembre, y los nominados serán revelados el próximo viernes.

Vía: Reddit