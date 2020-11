¿God of War 2 también llegará a PS4? Sony comenta al respecto

¿La secuela de God of War será exclusiva de PlayStation 5? ¿O será un título cross-gen como Horizon Forbidden West y Spider-Man: Miles Morales? La respuesta simple a estas incógnitas es: no lo sabemos. Específicamente, es Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, quien no quiere decirnos.

En entrevista con The Telegraph, Ryan fue cuestionado sobre si God of War II sería exclusivo de PS5, y esta fue su respuesta:

“Lo siento. No tengo nada que decir sobre eso el día de hoy.”

Obviamente, esto no niega o confirma que el título vaya a llegar a PS4, pero si esta segunda parte sí es exclusivo de PS5, entonces ¿por qué no Ryan simplemente lo dice? A cambio, nos quedamos con una vaga respuesta que generará mucha especulación en internet.

God of War II llegará en algún punto de 2021.

Fuente: The Telegraph