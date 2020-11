Checa el nuevo arte conceptual del siguiente Mass Effect

Después de varios meses de rumores, hace tiempo se confirmó que BioWare ya está trabajando en una nueva entrega de Mass Effect. Aunque por el momento no se ha revelado mucha información respecto a este título en desarrollo, recientemente se compartió un poco de arte conceptual que nos da una idea de la dirección que podría tomar esta futura entrega.

Las imágenes que verán a continuación forman parte del libro de arte BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, el cual nos da un vistazo a la historia de esta compañía, y fueron publicadas en Tumblr. De igual forma, el arte conceptual está acompañado del siguiente mensaje:

“Hay un universo increíble que necesitamos aprovechar, el cual cuenta con muchas más historias que contar. Nos estamos enfocando en crear algo verdaderamente [espectacular] para los fanáticos”.

Aunque por el momento se desconoce exactamente qué representan estas imágenes, los fans han señalado que el arte conceptual muestra algunos diseños que vimos en Andromeda, la infame entrega en la serie. Así que existe la posibilidad de que regresaremos a este universo para resolver algunas de las dudas que este juego nos dejó. De igual forma, no se descarta de una secuela de Mass Effect 3, la cual se podría desarrollar mucho después de los eventos de este título.

Vía: Eurogamer