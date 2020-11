¡Al fin! EA revela oficialmente Mass Effect: Legendary Edition para 2021

Después de muchos rumores, filtraciones y especulaciones a lo largo de casi todo el año, la existencia de Mass Effect: Legendary Edition finalmente ha sido confirmada. No solo sabemos cuándo estará disponible, sino que también se anunciaron todas las mejoras que puedes esperar de esta nueva colección remasterizada y acá te compartimos todos los detalles.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1

— BioWare (@bioware) November 7, 2020