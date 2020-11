Nueva foto nos revela cómo se verá el caso de Master Chief en la serie de Halo

Pese a que Halo Infinite se encuentra en la mente de muchos fans de la propiedad, no hay que olvidar que actualmente se encuentra en producción una serie que será protagonizada por Master Chief. Después de que la pandemia provocó una pausa en este show, recientemente se reanudaron las filmaciones, y para celebrar esto, el actor principal se encargó de compartir el primer vistazo al icónico casco de John-117.

Por medio de su cuenta de Intagram, Pablo Schreiber, encargado de interpretar a Master Chief en esta adaptación, compartió una foto en donde podemos ver el casco que portará en el show, o al menos parte del casco. Lamentablemente, la foto no nos da una mirada completa a su vestuario.

Si bien esta foto no ofrece una mirada al casco completo que usará el personaje de Schreiber, sí demuestra que el estilo de Master Chief no sufrirá cambios innecesarios. La parte del casco que podemos ver, parece casi idéntica a la que aparece en los juegos, así que los fans de la serie no tendrán mucho de que preocuparse, al menos en este aspecto.

Vía: Pablo Schreiber