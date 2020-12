Aquí el nuevo y emocionante tráiler de Wonder Woman 1984

Nos encontramos a solo un par de semanas de disfrutar de Wonder Woman 1984 en la comodidad de nuestra casa durante la navidad, mientras disfrutamos del recalentado de la previa cena. De esta forma, Warner Bros. ha publicado un nuevo tráiler de la esperada cinta del DCEU.

Este nuevo avance se estrenó durante CCXP Worlds 2020 el fin de semana. El tráiler nos presenta un poco más sobre la aventura de Diana y compañía. Sin embargo, no hay una gran novedad o revelación en este teaser.

Wonder Woman 1984 trae de vuelta a Gal Gadot como Wonder Woman y a Chris Pine como Steve Trevor, con nuevos miembros del reparto que se unen como Kristen Wiig, interpretado a Cheetah, y Pedro Pascal, quien le da vida a Maxwell Lord. Wonder Woman 1984 llegará a los cines y a HBO Max el 25 de diciembre. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el nuevo calendario de lanzamientos de Warner Bros.

Vía: Warner Bros.