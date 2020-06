Rumor: Persona 3 y 4 podrían llegar a PC este fin de semana

Este fin de semana se llevará a cabo el PC Gaming Show. Entre las compañías que han confirmado su presencia al evento se encuentra Atlus, quienes tienen preparadas un par de sorpresas para nosotros. Ahora, aunque por el momento no hay algo confirmado, rumores indican que Personas 3 y 4 Golden llegarán a PC.

Fuentes cercanas a Sabii Wabii, famoso por su trabajo en Nintendo Soup y por filtrar información en el pasado, confirman la llegada de estos dos títulos a PC vía Steam. Además de esto, se ha encontrado una página de Steam para Persona 4 Golden.

We’ve confirmed it. A friend got the files.

Persona 4 Golden is coming to PC.

— Sabi Wabii 🌹 (@SabiWabii) June 9, 2020