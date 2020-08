Rumor: GTA V podría llegar a Google Stadia

Grand Theft Auto V es uno de los juegos más exitosos de Rockstar Games, tanto así que el título incluso llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X en el futuro. Sin embargo, parece que la aventura criminal de mundo abierto también podría estar haciendo su debut en Google Stadia, esto de acuerdo con un reciente reporte de un portal francés.

Por medio de Twitter, la cuenta Rockstar Mag ha compartido información apuntando al lanzamiento de GTA V en Stadia, pero por ahora nada de esto es oficial. Puedes ver el tweet por ti mismo a continuación:

Selon nos informations, en plus des versions #PS5 et #XboxSeriesX, Rockstar serait en train de préparer une version #Stadia de #GTAV #GTA5 dont l’annonce et la sortie seraient prévues pour les prochaines semaines/mois (avant ou en même temps que sur PS5/XSX). Le contenu 👇🏻 pic.twitter.com/FGZNUfi0wV

— Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) August 15, 2020