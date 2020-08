El multijugador de Ghost of Tsushima no tendrá microtransacciones

De manera muy sorpresiva, Sucker Punch anunció que Ghost of Tsushima tendría un apartado multijugador que tendría como nombre Legends. Aunque los fans del título no tardaron en emocionarse, hubo otros que también se preocuparon por el tema de las microtransacciones. Afortunadamente, sus desarrolladores confirmaron que Ghost of Tsushima: Legends no tendrá ninguna y no, tampoco hay planes de añadirlas en el futuro.

Sucker Punch dijo lo siguiente en una entrevista para IGN:

“No hay microtransacciones en Ghost of Tsushima: Legends, y no tenemos planes en lo absoluto para añadirlas. Todo el contenido se deberá desbloquear jugando.”

Ahí lo tienes, nadie tendrá que gastar más dinero para adquirir objetos dentro del juego ni nada por el estilo. Absolutamente todo lo que puedes conseguir dentro de Legends se deberá obtener simplemente jugándolo. Recordemos que este modo de jugo será gratuito para todos los usuarios, así que podrás disfrutar de él sin desembolsar más dinero.

Ghost of Tsushima ya está disponible en PlayStation 4 y en nuestra reseña escrita te contamos por qué no deberías saltarte de la más reciente exclusiva de Sony.

Fuente: IGN