Una de las películas más esperadas es la cuarta entrega de la franquicia de The Matrix, proyecto que fue revivido por Lana Wachowski de la nada. Keanu Reeves regresará para interpretar a Neo, al igual que Carrie Anne-Moss volverá como Trinity. Todos esperaban que Laurence Fishburne regresara para volver a encarnar a Morfeo… pero parece que no será así.

En entrevista para New York Magazine, el actor de 59 años mencionó “no he sido invitado, tal vez eso me hará escribir otra obra. Les deseo bien. Espero sea genial”. Sin duda, esto representa una decepción para los fans de la trilogía de Matrix. Otro personaje que no regresa será el del Agente Smith, interpretado por Hugo Weaving, debido a problemas de calendarización.

La producción de la cuarta parte de Matrix tuvo que ser detenida por la pandemia de COVID-19, afortunadamente han logrado resumir las grabaciones. Se espera llegue a las salas de cine el primero de abril del 2022.

Otro de los actores que también ha sido confirmado para esta cuarta parte es Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother, aunque se desconoce exactamente el rol que tendrá en el filme.

Via: ComicBook