Aún falta mucho para el lanzamiento de GTA VI, confirma Rockstar

La compañía matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, parece haber confirmado unas muy malas noticias sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Específicamente, revelaron que la siguiente entrega de la franquicia todavía está muy lejos de llegar a nuestras manos.

Durante su más reciente reporte financiero, Take-Two confirmó que su siguiente año fiscal no estará tan cargado de “fuertes” lanzamientos. En otras palabras, la alineación de juegos que tienen planeado lanzar entre abril 2020 y marzo 2021 no incluirá a GTA VI, ya que no hay duda alguna que éste es uno de los lanzamientos más fuertes de Rockstar.

Sin embargo, también sugirieron que su siguiente año fiscal estaría un poco más pesado en este apartado, lo que significa que GTA VI podría debutar en algún punto entre abril 2021 y marzo 2022. En caso de que este sea el caso, el título podría ser revelado a finales de este año. Después de todo, Red Dead Redemption 2 fue anunciado dos años antes de su lanzamiento oficial, además de que Rockstar Games suele aplicar la misma estrategia de marketing en todos sus grandes lanzamientos.

Durante los últimos años han surgido un sinfín de rumores que hablan sobre el posible lanzamiento de GTA VI, pero debido a esta nueva información parece que todos resultaron ser falsos. No creemos que Take-Two le vaya a mentir a sus accionistas.

Via: ComicBook