La cuenta de PlayStation Brasil apunta al lanzamiento de Gran Turismo 7

Next Level Racing, una compañía especializada en hacer simuladores de carreras, publicó ayer una foto en su cuenta oficial de Instagram preguntando a los fanáticos qué juego de carreras estaban esperando en 2020. En esta lista destaca Gran Turismo 7, un juego que aún no se ha anunciado oficialmente. Aunque la compañía negó la existencia de este título, argumentado que el logo que mostraron era sólo un “logotipo que circula en internet”, la cuenta de Sony Brasil parece apoyar la teoría de que un nuevo Gran Turismo está en camino.

El día de hoy, la cuenta oficial de Sony Brasil publicó una encuesta en Twitter, en donde le pregunta a los fans qué desean jugar. La lista está compuesta de Just Dance 2020, Knack II, FIFA 20, juegos que ya se encuentran en el mercado, pero la última opción ha llamado mucho la atención, debido a que es Gran Turismo 7.

Qual desses games você prefere jogar no sofá da sala com alguém? #MomentosPlayStation — playstation_br (@PlayStation_BR) May 21, 2020

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Sony sobre un posible Gran Turismo 7. Sin embargo, con este tweet y el previo logo de Next Level Racing, parece que una de las grandes sorpresas para el PlayStation 5 pudo haber sido arruinada. Otro dato interesante, es que la cuenta de Sony Brasil no ha eliminado el tweet original, por lo que esto es una confirmación temprana, o sólo un error del cual no se han dado cuenta.

Sin embargo, es muy probable que esto sólo un error, especialmente considerando que un previo tweet de la misma cuenta hace una pregunta similar, pero en lugar de hablar de Gran Turismo 7, se usa la portada de Gran Turismo Sport. Es muy probable que toda esta confusión se solucione a lo largo del día.

Quem é seu principal adversário de PS4 na sua casa? Sentem juntos no sofá, escolham o cenário e decidam o campeão. Qual vai ser o game? #MomentosPlayStation pic.twitter.com/T9qQGQaOZD — playstation_br (@PlayStation_BR) May 21, 2020

