12 increíbles soundtracks de Castlevania ya están disponibles en Spotify

Castlevania es una de las series más amadas del mundo. Aunque por el momento no hay noticias sobre un nuevo título en la serie, parece que Konami no se ha olvidado completamente de la lucha entre los Belmont y Drácula, debido a que han publicado la música de casi todos sus juegos en Spotify.

Así es, los últimos 20 años de Castlevania por fin pueden sonar en un sólo lugar. La cuenta de Castlevania Sound Team en Spotify ha publicado los soundtracks de juegos como Symphony of the Night, Aria of Sorrow, Judgement, Dracula X Chronicle, Origins y muchos más. Años y años de increíble música en un sólo lugar.

A pesar de que podemos gozar de una o dos horas de grandes composiciones por cada uno de los 12 discos disponibles, contamos con notables ausentes, como la trilogía original de NES, Super Castlevania IV, Bloodlines y la serie de Lords of Shadows. Esperemos que en un futuro logren incluir todo el material que falta. Por el momento, esta es la lista de todo lo que está disponible por el momento:

–Castlevania: Symphony of the Night

-Castlevania: The Original Game Soundtrack Selection

-Castlevania Chronicles (Original Soundtrack)

-Castlevania: Circle of the Moon & Castlevania: Harmony of Dissonance (Original Soundtrack)

-Castlevania: Lament of Innocence (Original Soundtrack)

-Castlevania: Curse of Darkness (Original Soundtrack Selection)

-Castlevania: Aria of Sorrow & Castlevania: Dawn of Sorrow (Original Soundtrack)

-Castlevania: Portrait of Ruin (Original Soundtrack Selection)

-Castlevania: The Dracula X Chronicles (Original Soundtrack)

-Castlevania: Order of Ecclesia (Original Soundtrack)

-Castlevania Judgment (Original Soundtrack)

-Castlevania: Harmony of Despair (Original Soundtrack Selection)

