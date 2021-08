Review – The Great Ace Attorney Chronicles

Localizar no es un trabajo sencillo. Más que solo traducir, este proceso que cualquier juego de hoy en día tiene que cubrir, lleva demasiado tiempo, ya que se tiene que adaptar un guion a un idioma totalmente diferente. Algunos chistes tal vez no funcionen al llegar a otras regiones. Quizás un tema puede ser considerado controversial y necesita ser eliminado por completo de la historia. En el peor de los casos, la sensibilidad de un público simplemente no llega a conectar con un país o continente entero. De esta forma, no es extraño que ciertos trabajos de Japón simplemente tarden años en cruzar un océano y llegar a nuestras manos.

Esta ha sido una práctica común en la nación del Sol Naciente desde los 80s. Algún juego no llegará a occidente por una diversa cantidad de razones, la mayoría involucrando el proceso de localización. Sin embargo, en años recientes hemos visto cómo las grandes compañías de Japón han decidido darle la oportunidad a nuestra región, y entregarnos algún clásico que permaneció oculto en este país por décadas. Uno de los casos más recientes fue Famicom Detective Club, serie que vio un lanzamiento a nivel internacional gracias a un par de remakes para el Nintendo Switch. Ahora, hace un par de días Capcom decidió hacer lo mismo con The Great Ace Attorney, una precuela de las aventuras de Phoenix Wright.

El pasado 27 de julio, The Great Ace Attorney Chronicles, una recopilación de dos juegos que originalmente llegaron al Nintendo 3DS en 2015 y 2017, por fin estuvo disponible en nuestra región, esto después de casi una década de súplicas por parte de los fans. Seis años después del inicio de The Great Ace Attorney en Japón, ¿valió la pena la larga espera? ¿Acaso tenemos frente a nosotros una buena introducción a las cortes de Phoenix Wright? ¿Esto está más orientado hacía los fans que han estado presentes desde la primera entrega? Conoce las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

La resolución de Ryunosuke Naruhodo

Para aquellos que no han tenido la oportunidad de probar un juego de la serie Ace Attorney, no hay necesidad de adentrarse mucho en la serie para entender algún punto narrativo de The Great Ace Attorney Chronicles. Este paquete incluye dos juegos, The Great Ace Attorney: Adventures y The Great Ace Attorney 2: Resolve, los cuales forman una narrativa completa de principio a fin. Así que no tienes que preocuparte por perderte de algún capítulo en la vida de nuestro protagonista, Ryunosuke Naruhodo, ancestro de Phoenix Wright, y quien se embarca en una aventura en donde, no solo proveerá justicia a todo aquel que lo necesita, sino que buscará la mejor forma de llevar el sistema jurídico japonés a la modernidad.

Naruhodo comienza como un estudiante de leyes en Japón durante el periodo Meiji, momento histórico en donde este país comenzaba a abrir sus puertas a otras naciones, una de estas siendo Gran Bretaña. Tras una serie de eventos desafortunados y extravagantes, nuestro protagonista llega a Inglaterra con el objetivo de convertirse en un abogado y cumplir con los sueños de un viejo amigo. El camino estará lleno de diferentes casos, cada uno más raro y complicado que el anterior, y un gran repertorio de personajes. Desde Susato Mikotoba, nuestra aliada en el campo de batalla, pasando por el siempre asertivo y entrometido Herlock Sholmes, una parodia de Sherlock Holmes, hasta el peligro andante que es Barok van Zieks, nuestro principal rival en la corte.

Cada uno de estos personajes tiene el suficiente tiempo en pantalla para llegar a conocerlos de gran manera. Puedes empezar odiando a alguno de estos, pero para la hora 25 verás una nueva faceta que, tal vez, logre conectar contigo. Incluso el mismo Naruhodo se la pasa la mayor parte del primer juego evolucionando, aprendiendo a tener más confianza en sí mismo, y eventualmente llega a ser un digno abogado que peleará, no solo por la justicia, sino por la verdad. Junto al repertorio principal, tenemos a una serie de figuras secundarias que entran y salen de escena en una gran forma, y se quedarán marcados en tu mente incluso mucho después de su partida de la historia principal, esto gracias a un carisma y características en su comportamiento que reflejan una actitud de otro mundo.

La serie de Ace Attorney siempre ha sido una en donde los casos particulares tienen un mayor peso que cualquiera que sea la trama general de un juego. En los dos juegos que conforman The Great Ace Attorney Chronicles, las cosas no son tan diferentes. Si bien hay un problema que se va desarrollando poco a poco al principio y final de cada caso, el enfoque siguen siendo los inconvenientes particulares que aqueja a nuestro protagonista en alguno de los 10 capítulos que tenemos en total. Cada uno de estos dura entre tres y cinco horas, lo cual es más que suficiente para presentar todo tipo de conflictos, giros en la trama y momentos que se quedarán marcados en tu cabeza.

Al tratarse de un juego que puede ser denominado como una novela gráfica con elementos de point and click, tendrás que estar preparado para leer y leer, solo para después seguir leyendo. No hay algo malo con esto. Las 10 tramas particulares y la narrativa general que se desarrolla a lo largo de los dos títulos cuentan con un fantástico guion que te hará estar pegado a la pantalla en todo momento. Justo cuando crees que un caso se puede dirigir hacia cierta dirección, algo modificará por completo tu entendimiento de la trama. Esto sucede de manera constante, y siempre de una forma única que hace de cada procedimiento jurídico lo bastante único para resaltar entre todo el contenido que hay disponible.

En un caso, por ejemplo, tendrás que probar tu inocencia tras ser acusado de asesinato, tratando de escalar una montaña de contradicciones que solo están allí para hacerte caer. En otro, el objetivo será descubrir cómo es que una escena del crimen se llevó a cabo, consiguiendo información valiosa que ayudará a tu cliente. Si bien hay una serie de elementos que se pueden repetir a lo largo de las 50 horas que te puede llevar completar esta colección, cada caso tiene sus características y personajes que lo hacen único en el esquema general.

Ahora, hablando un poco más sobre el guion y los detalles que hacen especial esta historia, nos encontramos con un escenario basado en la realidad. A diferencia de los previos juegos en la serie, los cuales no especificaban su época y lugar en donde se desarrollan, The Great Ace Attorney Chronicles nos deja claro en qué momento histórico nos encontramos y qué lugares visitamos. Esto da pie a una serie de interacciones muy interesantes que no se hubieran podido dar bajo otras circunstancias. No solo podemos apreciar un Japón y Gran Bretaña del siglo XIX y XX, en donde los avances tecnológicos están siendo impulsado por un comercio global, sino que somos testigos de una serie de interacciones únicas gracias a la nacionalidad de los personajes principales y secundarios.

El tema que más sobresale en este apartado es el racismo que Ryunosuke Naruhodo y Susato Mikotoba sufren en su visita a este país europeo. Un tema bastante controversial es manejado de una manera interesante gracias a diálogos que logran transmitir la discriminación que los japoneses sufren ante comentarios peyorativos por parte de los ingleses. Dentro del juego hay incluso un caso en donde un sospechoso de un crimen no puede conseguir una defensa, solo por ser japonés, con personajes señalando que su mal dominio del idioma y su nacionalidad son vistos como algo negativo ante una corte de gente común. Sin embargo, con arduo trabajo nuestro protagonista logrará cambiar este tipo de prejuicios.

Este tipo de temas no estaban presentes en juegos pasados, o al menos no tenían este peso, y es algo que le proporciona una fuerte identidad a la aventura de Naruhodo, con lo que seguramente el público japonés se sintió identificado en su momento, y muchas otras personas probablemente podrán conectar. Por medio de los diferentes casos, nuestro protagonista no solo está buscando un veredicto de “no culpable”, sino que trata también de cambiar el pensamiento de otros personajes.

The Great Ace Attorney Chronicles es un fantástico juego que te puede mantener enganchado en todo momento. Si bien hay un par de capítulos o secciones que tal vez no tengan el mismo ritmo que los mejores momentos de la aventura, puedo decir que nunca te vas a sentir aburrido con todos los casos, segmentos de investigación y cualquier otro tipo de secciones que estos dos juegos tengan preparados.

Objection!

Ahora, si nunca has jugado un juego de la serie principal de Ace Attorney, esta colección hace un fantástico trabajo introduciéndote a los conceptos básicos que hemos visto desde el primer título, así como a las nuevas mecánicas. De esta forma, los primeros capítulos funcionan como una sólida presentación a los diferentes estilos de juego. La comprensión lectora sigue siendo un factor muy importante en este apartado, y el enfoque principal está en los detalles, en encontrar variantes que funcionan a tu favor en ciertos casos y emplear un poco de tu propia lógica, aunque a veces es más la lógica de este mundo virtual, para encontrar la mejor forma de liberar a tu cliente de un aprieto que bien podría condenarlo de por vida.

El gameplay que nos presenta The Great Ace Attorney Chronicles fácilmente se puede dividir en dos secciones. Primero tenemos nuestras sesiones de corte, en donde necesitas leer detenidamente los testimonios de ciertos testigos, encontrar contradicciones en sus comentarios y presentar evidencia que no solo esté a tu favor, sino que de manera absolutamente clara invalide alguna declaración que trabaje en tu contra. Cuando llega el momento de escuchar lo que tienen que decir los personajes, tú, como Naruhodo, puedes presionar y cuestionar toda explicación de algún caso. En algunas ocasiones esto dará luz a cierto suceso que antes era un misterio, o quizás una prueba se agregará a la sesión.

Una vez que hayas identificado las fallas en el testimonio de tu contrincante, tendrás ahora que encontrar al verdadero culpable de cierto caso. No basta con solo demostrar la inocencia de alguien, hay que buscar la verdad. Para esto necesitas sustentar tus hipótesis con la evidencia correcta. Aquí, una vez más, es donde guion del juego sobresale. La historia da giros inesperados, y todo se siente de una forma tan natural, que te hace sentir muy inteligente cuando logras completar el rompecabezas que representa cada asistencia a la corte.

Por si fuera poco, la serie de The Great Ace Attorney introduce un nuevo elemento a la ecuación. Como parte del sistema legal de Gran Bretaña, existe un jurado de diversos personajes que en cualquier momento pueden decidir si alguien es inocente o culpable, esto sin la necesidad de siquiera tener toda la información en sus manos. En dado caso de que la balanza de la justicia esté en tu contra, será momento de emplear todo tu ingenio una vez más para ganarte al tribunal. Esto no se hace por medio de evidencia o datos duros, no. Lo importante aquí es demostrar las incongruencias entre los mismos miembros de este equipo. Si alguien dice A y otro B, será necesario señalar este conflicto y dejar en claro que las cosas no siempre son tan claras como uno podría llegar a pensar.

Estos tres elementos, la presión a los testigos, la presentación de evidencia, y la batalla contra el jurado, hacen que cada sesión se sienta intensa de principio a fin. Nunca sabes cuándo una hipótesis tan descabellada se presente en la corte y cambie por completo un caso. Si bien el juego te da las herramientas necesarias para obtener siempre el resultado predilecto, y te guía sutilmente a la forma de encontrar alguna pista esencial, siempre hay un sentimiento de que todo lo que haces se logra de forma natural, y hace que el instinto de abogado que se esconde en todos nosotros logre salir al escenario principal.

Por otro lado, la segunda parte de la serie de The Great Ace Attorney es un bello y algo torpe baile que se lleva a cabo entre Naruhodo y Herlock Sholmes. En algunos episodios, el enfoque no está en las cortes, sino en las escenas del crimen. Aquí es en donde las secciones point and click entran en escena. El objetivo es recolectar pistas, señalar algunas inconsistencias en el caso, y deducir bien qué es lo que sucedió en realidad. El mismo sistema de lógica que vemos una corte se usa en estas secciones, pero de una forma más interactiva.

Nuestro colega, y a veces amigo, Herlock Sholmes es, como su contraparte menos ficticia, un detective que resuelve casos deduciendo cómo es que algo se llevó a cabo. Si bien la mayoría de sus resultados son acertados, los detalles son los que le fallan a este personaje, y será necesario buscar hasta en el rincón más pequeño la prueba que le dé veracidad a las declaraciones de nuestro compañero. De esta forma, una vez que toda la información esté presente frente a ti, será momento de bailar junto a este personaje y aclarar todos los detalles posibles de un caso. La dupla de Sholmes y Naruhodo es una que te sacará risas, pero también hará que estas secciones en donde básicamente dos seres se la pasando explicando paso a paso algún crimen, sean sumamente entretenidas y tengan un nivel de inmersión al nivel de los casos de la corte.

Sin embargo, esta es una área un poco más lenta en comparación con las sesiones judiciales. Mientras que en la corte siempre estás avanzando hacia un objetivo, en las secciones de investigación el ritmo cae, debido a la mayor libertad que se ofrece al momento de leer y seleccionar diferentes objetivos hasta encontrar la pista que necesitas, aunque esto no es tan tedioso gracias a un cursor que te indica cuáles son las partes del escenario con las que puedes interactuar.

Una vez más, el guion se debe de llevar las palmas en esta ocasión. No solo el trabajo que se nos presenta logra entregarnos una historia sumamente entretenida que te mantendrá enganchado en casi todos los momentos, sino que cada conversación y línea de diálogo tiene algo que te será útil en el gameplay. Desde la observación más pequeña sobre la vida de alguien puede tener grandes repercusiones, y esto está integrado de una forma tan natural que es de aplaudirse.

Kabuki virtual

El teatro Kabuki, hasta cierto punto, es similar al teatro occidental, con una par de excepciones, siendo la estructura de cinco actos y el énfasis en las expresiones y actores las mayores diferencias. De cierta forma, la serie de Ace Attorney siempre ha sido una forma virtual moderna del teatro Kabuki. La historia no es tanto el enfoque, sino los personajes y sus formas tan dramáticas de reaccionar a los casos que se nos presentan son los elementos que más llaman la atención. Si bien las limitaciones tecnológicas de las portátiles no eran tan favorables para presentar este estilo narrativo, hoy en día vemos como el trabajo de Capcom se asemeja más y más a esta forma de entretenimiento tradicional en Japón.

Movimientos de cámaras, close ups, el uso de la iluminación y hasta cinemáticas estilo anime eran imposibles en su momento en el Game Boy Advance y Nintendo DS y, si bien en el 3DS estos elementos ya estaban presentes, no fue sino hasta que The Great Ace Attorney llegó al Switch, PS4 y PC, que estos elementos alcanzaron su máximo potencial. Leer y leer por horas y horas es cansado, pero cuando ves que la pantalla se mueve en distintas direcciones cuando Naruhodo comienza a recorrer la corte justo justo antes de comenzar una larga explicación, estar sentado no se siente tan pesado. Esto gracias al uso de modelos en 3D, algo que comenzó con Spirit of Justice, pero que es casi perfeccionado en esta duología.

Al igual que el guion, el estilo visual recibe una atención al detalle espectacular. Al estar basado en un periodo y locaciones específicas, podemos ver el gran trabajo que se llevó a cabo para representar de forma efectiva una época que solo se conoce por medio de registros históricos preservados hasta el día de hoy. La ropa que usa Naruhodo no solo es una forma de identificarlo como un estudiante de leyes, sino que crea un contraste entre su aspecto más moderno y la vieja guardia japonesa, quienes siguen usando una vestimenta similar a los hakama. Herlock Sholmes inmediatamente destaca por su estilo steampunk y avances tecnológicos, algo que también crea una disparidad con sus colegas ingleses.

Sin duda alguna, el juego está lleno de vida. Cada escenario cuenta con una serie de elementos visuales que solo existen para posicionarnos en una Inglaterra victoriana o en el Meiji japonés, y si algo no concuerda, es seguro que tendrá algún tipo de peso en el caso en curso. Los personajes no solo expresan su personalidad por medio del diálogo, el cual logra capturar muy bien cuando alguien proviene de diferentes regiones, como Irlanda, Wells o Escocia, sino que su vestimenta es capaz de decir más que mil palabras. Los ricos desfilan acompañados de gigantes sombreros y un estilo despampanante, mientras que la clase obrera está cubierta de tonos grises y cafés. Esto, una vez más, alimenta el énfasis en sus expresiones y movimientos corporales.

No contentos con el fantástico trabajo visual, Capcom también nos ha entregado un soundtrack fenomenal que logra capturar la tensión de una corte judicial, las conversaciones jocosas con Sholmes e Iris Wilson, o el terror puro que alguien puede sentir al ver a Barok van Zieks. Pese a que estas tonadas se usan de forma constante, tendrán que pasar decenas de horas para sentir que su uso es repetitivo y cansado. Junto a esto, el juego no le tiene miedo a guardar el silencio. Cuando la escena lo amerita, solo escucharás al texto correr y un par de reacciones, solo para ser presentando una vez con las composiciones cuando el conflicto escale o cierto caso por fin vaya a tu favor.

Junto a esto, cuando las escenas de anime toman el papel principal, podemos gozar de nuestros personajes hablar. Si bien es algo decepcionante no escuchar a Naruhodo y a Susato con un inglés roto, algo como lo que se presenta en The Great Pretender, es agradable escuchar a todos los personajes con una variedad de acentos británicos que elevan la inmersión que el jugador puede sentir.

En general, pese a que Capcom no está usando su ahora característico RE Engine para The Great Ace Attorney Chronicles, tenemos frente a nosotros un juego que se ve y corre de maravilla, y le ha dado nueva vida a la serie de Ace Attorney con un trabajo que va más allá de un port de un juego que originalmente llegó al Nintendo 3DS.

Take that!

Ahora, si bien The Great Ace Attorney Chronicles es un producto completamente nuevo para occidente, no hay que olvidar que esto es también una colección que, junto a las dos aventuras principales, incluye contenido adicional que eleve sustancialmente el paquete. Además de los puntos clásicos, como arte conceptual, trajes DLC y música del juego, este título proporciona una serie de opciones de accesibilidad y una forma de jugar algo controversial, pero que seguramente será apreciado por algunas personas.

Junto a la opción de autoplay para que el texto del juego avance por su propia cuenta, solo deteniéndose en los momentos que requieren de tu participación, se incluye un modo Historia, el cual básicamente hace que todo siga su curso, esto sin una sola interacción de tu parte. De esta forma, los acertijos, decisiones y todo lo que puedes hacer se lleva a cabo de forma automática. Si bien esto puede ser favorable para todos aquellos que desean disfrutar de la historia, y solo la historia, hacer uso de este modo elimina muchos de los factores que hacen emocionante a la experiencia.

Continuando en el punto de la accesibilidad, hay una serie de elementos visuales que puedes activar o desactivar para hacer tu experiencia más placentera. Junto a esto, es posible seleccionar cualquiera de los 10 capítulos que se incluyen en todo momento. Puedes ir directamente al caso cinco del segundo juego y no hay algún problema, salvo los spoilers que seguramente tendrás. Incluso, una vez completado cierto episodio, puedes revivir algunas secciones en específico.

Fuera de esto, The Great Ace Attorney Chronicles incluye una serie de cinemáticas adicionales, unas de estas incluso con el estilo visual clásico, las cuales están enfocadas a presentar material promocional de los lanzamientos originales. De igual forma, podemos gozar de viñetas que nos dan una mayor explicación sobre lo que sucede con los personajes secundarios de estas aventuras. Todos estos son detalles que no necesitaban estar presentes, pero su inclusión hacen que este paquete valga cada centavo.

Un caso ganado

Por si no ha quedado claro, The Great Ace Attorney Chronicles es un paquete fenomenal, y una muy buena entrada a la serie para todos aquellos que siempre han deseado darle una oportunidad a las aventuras de Phoenix Wright, o al género de las novelas gráficas en general. Cada aspecto es tratado de manera espectacular que hace que estas aventuras no se sientan pesadas, y sean una maravilla de principio a fin.

El trabajo de localización que se llevó a cabo para presentarnos estas historias, personajes y locaciones es prácticamente impecable. Sin embargo, el juego no viene en español, lo cual es una gran barrera que afectará a muchos. Los personajes, historia, temas, casos, acertijos y estilos de juegos son sumamente entretenidos y, probablemente, nunca pases un momento de aburrición, aunque, claro, todo depende del tipo de jugador que seas.

The Great Ace Attorney Chronicles es el paquete completo, el cual no puedes dejar pasar.