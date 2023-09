Review- EA Sports FC 24

El renacer de lo que fue FIFA



Desde 1993, Electronic Arts se había caracterizado por lanzar su clásico videojuego de fútbol soccer denominado FIFA, el cual puso punto final el año pasado, luego de 30 años de colaboración entre las dos partes, derivado de las demandas del organismo mundial de balompié para otorgar una renovación de contrato por la cantidad de mil millones de dólares. Ante esta situación, el desarrollador americano decidió apostar por un producto nuevo que se alejara de la licencia convencional, bautizándolo con un nombre distinto y diversos cambios para reposicionarlo en el mercado como el juego de referencia en dicho género. EA Sports FC 2024 presenta un lavado de cara en múltiples aspectos, que lo diferencia de la saga FIFA pero que a la vez incluye toda la esencia de ésta. Los menús de selección han sido totalmente renovados para que la interfaz tienda a lo minimalista y sea más intuitivo su desplazamiento por la pantalla. El color insignia de su imagen corporativa está basado en tonos verdes con negro y el logotipo triangular del juego buscará hacerse de una reputación con el paso del tiempo, así como décadas atrás lo hiciera Konami con los Pro Evolution Soccer, dándolos a conocer simplemente bajo la insignia de PES.

Como se ha mencionado en líneas arriba, todo el branding está renovado y en cada partido se puede ver una serie de estadísticas detalladas sobre el césped, o a los lados de la portería, muy similar a los indicadores que utilizan las herramientas de análisis de datos para las diversas cadenas televisivas alrededor del planeta, así como nuevos patrocinadores. También en la mini tarjeta del jugador que tienes seleccionado o junto al cursor, es posible ver un ícono que refleja la habilidad especial de ese futbolista, es decir, si tiene un disparo potente, es rápido o tiene muy buen drible, entre otros atributos. Esta condición permite que quien controle al atacante pueda sacar provecho de tales habilidades, pero también da opción para que el defensor pueda anticiparse a la maniobra que podría poner en marcha su rival. El apartado técnico es espectacular y funciona a 4K y a 60 cuadros por segundo bastante estables, y rara vez hay cuelgues o problemas de procesamiento. Esta reseña se realizó con un código de descarga para PlayStation 5, por lo que en Xbox Series X el desempeño debe de ser muy similar. En la consola de Sony, el control DualSense emite sonidos cuando el balón choca en los postes, cuando hay una falta fuerte, así como una variedad de otros sonidos como al anotar un gol o el silbido del árbitro para marcar una infracción. A diferencia de España, en la versión de América Latina, la narración de los partidos no ha sufrido modificaciones y siguen estando presentes Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con la inclusión de algunas frases nuevas de diálogo en comparación con FIFA 23.

Jugabilidad mejorada

La primera incursión de EA Sports FC 2024 trae diversos cambios a nivel jugable, ya que existen nuevas animaciones, por lo que las físicas y los movimientos de los jugadores y la pelota, se sienten mucho más fluidas y suaves. El ritmo y velocidad del partido son un poco más rápidos de lo habitual y ha sentado de maravilla, sin la necesidad de tener que ajustarlo en la configuración. Asimismo, es notorio que se han invertido diversos recursos tecnológicos para dotar a los porteros de mayores atributos, toda vez que responden con mayor precisión a los tiros de corta distancia, a las salidas y a no cometer errores tan infantiles como ocurría en entregas del pasado.

Ahora están disponibles tres tipos de estrategias defensivas. La modalidad táctica, que como su nombre lo dice, hace que los futbolistas se coloquen esperando el balón y pulsando el botón de rechace en el momento adecuado, se puede quitar el esférico limpiamente. Por su parte, la modalidad competitiva es una reciente incorporación y toma como referencia el concepto de la táctica, pero también permite meter el cuerpo entre los defensores, convirtiéndolo en un mayor reto, pero si tienes la capacidad de dominar esta modalidad, podrá darte muy buenos resultados en la línea trasera del equipo. Tampoco podía faltar la tradicional defensa legendaria a la que cada día se le brinda menor importancia por parte de los desarrolladores y que no puede ser utilizada en las partidas en línea.

Independientemente del tipo de defensa que se escoja, se puede meter con mayor facilidad el cuerpo, propiciando que las técnicas de robo de balón sean más robustas y exijan un mayor grado de habilidad, es decir, la pelota no se queda tan fácilmente al atacante cuando hay algún drible, pero tampoco se quita tan fácilmente por el defensor. También vale la pena resaltar que existe una mayor flexibilidad en los controles para poderse adelantar a las jugadas. En este sentido, se pueden percibir muchas similitudes a la época dorada de los PES aunque todavía falta un poco de mayor libertad para que un futbolista corra solo para hacerse con un pase filtrado aéreo que le ha mandado un compañero de equipo.

Contenido para todos los gustos

Uno de los principales temores que existieron cuando se anunció el divorcio entre EA Sports y FIFA, era relativo a qué sucedería con la cantidad de licencias o si habría una baja considerable de las mismas, pero todo quedó en un susto porque EA Sports FC 2024 posee más de 19 mil jugadores, 700 equipos y más de 30 ligas profesionales entre las que destacan las principales cinco grandes de Europa: Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia. Respecto a los torneos se puede disfrutar la Champions League, Europa League, Europa Conference League y la Women’s Champions League. En contraparte, destaca la ausencia de la Liga MX, la cual firmó un convenio de exclusividad con Konami para que aparezca en eFootball.

Asimismo, el Campeonato Brasileño de Serie A aparece pero no tiene las licencias de los nombres ni el parecido físico de sus futbolistas, trasladando esta misma condición hacia la selección brasileña. El FC Barcelona sí está presente pero no se ha consumado el regreso del Spotify Camp Nou. En el apartado femenino sí ha habido muchas nuevas incorporaciones además del torneo intercontinental referido anteriormente, habiéndose manifestado con más clubes, ligas y selecciones que en FIFA 23, reflejando el auge y el crecimiento que ha tenido este deporte entre las mujeres.

Modos de juego variados

No hay que esperar una gran revolución en todas las opciones que tienes para poder jugar en EA Sports FC 2024. El partido rápido jamás podrá faltar para entablar partidas casuales, así como el modo Volta que recuerda al emblemático FIFA Street, bajo una modalidad de progresión con multijugador en línea que no ha tenido mejoras sustanciales. A diferencia de esto, el modo clubes agrega una función muy deseada tendiente al juego cruzado incluyendo Nintendo Switch, la plataforma que se había quedado bastante rezagada en el camino. Dentro de este apartado también es posible ejecutar un nuevo sistema de ligas y reputación que ofrece aire fresco.

En lo relativo al modo de carrera del jugador, se ha incorporado la opción de contar con un agente, el cual posee un sistema de personalidad que va a influir sobre cómo será el estilo de juego de nuestro futbolista, además de estar acompañado de un sistema de objetivos y la eventual condecoración del premio del Balón de Oro que se verán plasmados en las políticas de renovación de contrato que firmaremos con el club que nos haya fichado, o que a su vez también podrían servir para llamar la atención de otros equipos que pudieran realizarnos una oferta a futuro. Por otro lado, si decidimos elegir la carrera desde la perspectiva del entrenador, existen modificaciones para gestionar a la plantilla, con esquemas sumamente personalizados para la estrategia de ataque y defensa, además de la preparación previa de los partidos. En paralelo, en tu rol de director técnico, podrás recurrir a tus ayudantes que facilitan que los futbolistas a tu disposición se adapten al estilo de juego que quieras desempeñar a lo largo de la temporada.

Ultimate team renovado

El Ultimate Team puede disfrutarse mejor que nunca gracias a sus nuevas características, como es la inclusión del fútbol femenino en las escuadras, por lo que será posible tener equipos mixtos. Esta dinámica funciona bastante bien porque las diferencias físicas entre hombres y mujeres han sido equilibradas para que no existan desventajas. Otra mejora destacable son las evoluciones del Ultimate Team, en las cuales se permite mejorar las características de los futbolistas a partir de sus habilidades y estilos de juego, para tener un perfil muy bien definido según sea el personaje. Si bien este apartado no está exento de las micro transacciones, no es un motivo de incertidumbre, pues si bien es un hecho que quienes gasten dinero tendrán una ventaja, no impide que los gamers tradicionales obtengan recompensas aleatorias para formar un equipo de élite mundial, conforme progresas en el pase de temporada que es gratuito.

En EA Sports FC 2024 están presentes los FC Points, antes conocidos como FIFA Points, que es una de las divisas principales del Ultimate Team. Salvo el cambio de nombre, el funcionamiento de esta moneda es el mismo que en FIFA 23. Los FC Points se pueden comprar desde la tienda virtual de cada consola. Si aún conservas puntos del año anterior, puedes transferirlos hasta antes del 1 de enero de 2024, entre plataformas de la misma marca y de forma intergeneracional (por ejemplo de PS4 a PS5) pero no de manera cruzada. La primera ocasión que abras el modo de Volta, Clubes o por supuesto, Ultimate Team, te saldrá un mensaje para que puedas hacer los ajustes necesarios de transferencia.

Diversión garantizada

Sin importar el sinfín de opciones de personalización respecto al apartado de tácticas y estrategias, la realidad es que EA Sports FC 2024 está muy enfocado al juego ofensivo y se nota porque en un mano a mano, las habilidades del atacante tienden a ser superiores, por lo que el espectáculo de goles está garantizado. Se nota que Electronic Arts decidió pausar diversas mejoras en FIFA 23, para contar con un mayor repertorio en su nueva entrega que se deslinda por completo de la licencia del organismo mundial de fútbol soccer. El desplazamiento entre los diferentes menús de juego se siente fresco y ofrece un aire nuevo a la interfaz sin perder la esencia que FIFA trajo a los jugadores del mundo por tres décadas. La jugabilidad es muy fluida y se siente mejor que nunca, incorporando mecánicas como una tercera opción de defensa o la dificultad para retener o robar el balón, consiguiendo en muchos aspectos un fútbol mucho más realista que era uno de los aspectos que se le criticaba hace algunos años a la franquicia de FIFA.

Para los amantes del balompié es una compra obligada pues brindará incontables horas de diversión para poder completar sus diferentes modos de juego y conseguir el equipo de tus sueños en la modalidad Ultimate Team. Por el contrario, para quienes se adentren a esta nueva saga, no tendrán problemas en adaptarse rápidamente por todas las opciones de accesibilidad que tiene. EA Sports FC 2024 no es únicamente muy divertido para jugar en solitario o multijugador sino que es todo un espectáculo a nivel visual, animaciones, licencias y estadios, entre otros componentes. Es una realidad que Electronic Arts consiguió hacer una transición discreta y con un adecuado lavado de cara sin generar tanta confusión con el público que había venido siendo un aficionado de los productos FIFA con el paso de los años. No obstante, para entregas futuras sería provechoso que se incluyeran modos de juegos adicionales como una historia dramática y original al más puro estilo de F1 2023 o en su defecto, se adoptara el famoso modo Scenarios que tanto gustó a los amantes del International Superstar Soccer y que también estuvo presente en algunos títulos de EA Sports, como fue el del mundial de Alemania 2006.