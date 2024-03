Revelan primer vistazo de Beetlejuice 2

Para quien no lo tenga en mente, este año se estrenará Beetlejuice 2, película que se había esperado por bastante tiempo desde que básicamente la original llegó al mercado hace 36 años atrás, y que tuvo una buena aceptación por parte de la audiencia de aquella época. El factor que también ayudó a que se convirtiera en un éxito fue ni más ni menos que la dirección de Tim Burton, que afortunadamente regresa para esta segunda parte en la parte de creatividad que solo su ingenio puede aportar.

Michael Keaton vuelve con el personaje protagónico, Winona Ryder y Catherine O’Hara también repiten sus papeles como Lydia y Delia Deetz, respectivamente, mientras que Jenna Ortega interpreta a la hija de Lydia, Astrid, y la estrella Justin Theroux , interpreta a Rory. Que cabe decir, Burton estaba buscando a estos personajes cuando encontró la serie de Merlina, y así fue que se dio cuenta del talento que Ortega llevaba consigo para interpretaciones tanto más serias con toques ligeros de comedia.

Aquí un primer vistazo al elenco con sus atuendos:

Acá algunos detalles mencionados por Burton:

La secuela comienza décadas después con la muerte de un familiar. Eso es todo lo que diré. Sucede algo que pone las cosas en movimiento. Ya veremos. Una cosa es segura: Beetlejuice vuelve a entrar en el juego.

Vale la pena mencionar, que un factor que determinó la gran espera por la secuela es que sus actores, incluidos Ryder y O’Hara, habían pasado a otros proyectos después de que salió el original, y nadie, realmente estaba muy interesado en otra película de la franquicia. Burton también admite que inicialmente no entendió el éxito de la primera película, por lo que no estaba motivado para seguir adelante con una idea que no lo entusiasmaba.

Recuerda que Beetlejuice 2 llega a los cines el 6 de septiembre. La primera cinta está disponible en streaming.

Vía: EW

Nota del editor: Algo que podría esperarse de la cinta, es que al final no sea tan buena como se esperaba, y eso ha pasado con muchas franquicias que vuelven y tratan de seguir la historia. Por lo que al asistir a la sala de cine, hay que ir con las expectativas sobre la tierra.