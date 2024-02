Ya hay fecha de estreno para Beetlejuice 2

En la época de los ochenta y noventa muchas películas llegaron para quedarse en la mente de la gente, una de ellas fue precisamente Beetlejuice, aquella que también trajo la moda estilo gótica para los jóvenes que buscaban una identidad a la cual perseguir durante la adolescencia. Eso mismo hizo que se convirtiera en un éxito de culto, incluyendo después una serie animada para televisión y ahora, después de muchos años, la segunda parte con los mismos actores verá la luz del día.

Desde el año pasado la noticia de este regreso era bastante fuerte, confirmando que el propio Tim Burton regresará a la producción y dirección, conservando así a la esencia oscura y cómica que hizo grande a la original, pero también poniendo sobre la mesa los temas que se manejan en esta década. Llama la atención el regreso del Michael Keaton a su papel original, y añadimos nuevas caras como Jenna Ortega y Monica Belucci.

Y ahora después de muchas expectativas, finalmente se ha revelado la fecha de estreno en los cines, confirmando que el próximo 6 de septiembre de 2024 los fans verán el regreso de la franquicia, esto con un póster que se ha difundido mediante las redes sociales más conocidas.

Aquí lo puedes ver:

¡Atención, fans de #Beetlejuice #Beetlejuice! Ya salió el póster de la secuela de la peli, ¡y se ve increíble! ¿Te gustó? 🤩👏🎬 pic.twitter.com/3ydLlaq2N9 — Cinépolis (@Cinepolis) February 1, 2024

Esta es la sinopsis de Beetlejuice:

“Beetlejuice” es una película de comedia de fantasía dirigida por Tim Burton, lanzada en 1988. Aquí tienes una breve sinopsis de la película: La historia comienza cuando la pareja recién fallecida, Adam y Barbara Maitland (interpretados por Alec Baldwin y Geena Davis), descubre que han quedado atrapados como fantasmas en su propia casa. Cuando una familia peculiar, los Deetz, se muda a su hogar, los Maitland intentan asustarlos para que se vayan, pero los Deetz no pueden ver ni oír a los fantasmas. Desesperados, los Maitland buscan la ayuda de Beetlejuice (interpretado por Michael Keaton), un fantasma excéntrico y caótico que se especializa en asustar a los vivos. Sin embargo, Beetlejuice resulta ser más problemático de lo que esperaban, y su comportamiento errático y peligroso amenaza tanto a los vivos como a los muertos.

Recuerda que la primera parte está disponible en streaming para que te prepares a ver la segunda en cines.

Vía: Twitter

Nota del editor: Para mí no es una película tan icónica la original, ni tampoco la serie me llamó la atención, pero reconozco que hizo bastante ruido, incluso a mucha de mi familia tiene la tradición de poner la cinta cada cierto tiempo. Habrá que esperar y ver si no echan a perder las ilusiones con la segunda parte.