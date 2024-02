Anuncian celebración de aniversario de Super Nintendo World

Parece broma, pero ya casi se cumple un año de la apertura de Super Nintendo World en Estados Unidos, concretamente en Universal Studios de Hollywood, un suceso que mucha gente estuvo esperando después de que se hiciera la respectiva apertura de Japón. Y ahora que se va a llevar a cabo tan importante fecha, ya hay fiesta confirmada en la que varios personajes del mundo de Mario estarán presentes para entrar a diferentes dinámicas y comprar souvenirs en las tiendas.

Entre los planes con los que se cuenta, se menciona que el 15 de febrero de este año abrirán la Power Up Cafe en New York Street, Upper Lot, con un menú diferente al convencional, pero que claramente no se despega de los platillos especiales de la franquicia de Mario, los ejemplos de platillos son Super Mushroom Calzone, Fire Flower Pretzels y Super Star Fizz soda. Se menciona que serán de tiempo límite, por lo que la gente debe asistir lo más pronto posible al parque de atracciones.

Posteriormente, el 17 de febrero se estará poniendo a la venta una de las pulseras especiales para interactuar con las atracciones, pero en este caso es de color dorado, y también será un artículo limitado a existencias, se venderá como cualquier otro artículo de los souvenirs. Para terminar, hay una chapa edición especial de aniversario del parque, la cual será única en su clase, y los usuarios pueden tener acceso a la misma en Guest Relations.

Vale la pena mencionar, que este año el parque ubicado en japón se vera de manteles largos, pues como muchos sabrán se está expandiendo a un área completamente nueva, ya que las aventuras de Donkey Kong se están sumando con atracciones de montañas rusas y también recuerdos en la tienda. Incluso han llegado rumores interesantes en torno a The Legend of Zelda, pues se ha visto a Eiji Aonuma recorriendo los parques y verificando el terreno.

Recuerda que Super Nintendo World está abierto en California y Japón.

Vía: Insideuniversal

Nota del editor: Ir a estos lugares definitivamente es una aspiración, ojalá pronto se cumpla el sueño de visitar el lugar y subirse a todas las atracciones disponibles. Sin embargo, no sé cuando vaya a pasar con todo lo que cuesta hacer un viaje a tierras extranjeras.