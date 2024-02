Bob Esponja se presentará en el Super Bowl

La tradición del medio tiempo de Super Bowl ha existido desde hace años, con presentaciones que han dejado atónitos a los asistentes al partido que define el campeonato de football americano, pues artistas de la talla de Michael Jackson o hasta Katy Perry han pisado el estadio para tocar sus canciones icónicas. No obstante, hay una presentación que gente de los noventa ha estado esperando desde la primeros pasos del segundo milenio, y se relaciona a una serie muy querida de Nickelodeon.

Mediante la cuenta oficial de CBS Sports, se ha confirmado algo que los fans de las series animadas disfrutarán en todo su esplendor, y eso es la interpretación de la canción Sweet Victory de Bob Esponja durante el evento, no es en el medio tiempo pero se llevará a cabo antes de que empiece el partido. Vale la pena mencionar, que se puede ver en la transmisión especial que tendrá el canal infantil en torno a este evento, por ahora solo está confirmado para Estados Unidos y no se sabe si también se pasará en latam.

No está de más aclarar, que el formato de este show del personaje será en CGI.

Aquí su anuncio:

You asked for it. You got it.

Sweet Victory will kick off @Nickelodeon's presentation of Super Bowl LVIII next Sunday 🧽 🎺 🏈 pic.twitter.com/xvQN4fa8mh

— CBS Sports (@CBSSports) February 1, 2024