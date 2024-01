Primer vistazo al nuevo Super Nintendo World

En marzo de 2021, Super Nintendo World en Universal Studios Japan abrió sus puertas. Dos años después, en febrero de 2023, Super Nintendo World llegó a Universal Studios Hollywood. Ahora, el día de hoy, se ha confirmado que este parque de diversiones protagonizado por Mario y compañía, formará parte de Universal Epic Universe, el siguiente gran proyecto de la compañía detrás de los Minions.

Por medio de un avance, se ha confirmado que Universal Epic Universe abrirá sus puertas en el verano de 2025. Junto a Universal Studios, Islands of Adventure and Volcano Bay, este será el cuarto parque temático en Universal Orlando, y se ha confirmado que Super Nintendo World formará parte de las cinco atracciones iniciales de esta nueva locación. Esto fue lo que comentó Molly Murphy, Presidenta creativa de Universal, al respecto:

Momentos después, la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter compartió una serie de imágenes que nos dan la oportunidad de ver un poco de este parque temático, y la estructura que tendrá, la cual parece ser diferente a lo que encontramos en Universal Studios Japan y Hollywood, puesto que la sección de Donkey Kong ya estaría incluida desde día uno.

Junto a Super Nintendo World, Universal Epic Universe contará con secciones temáticas de El Mundo Mágico de Harry Potter: Ministerio de Magia, Cómo entrenar a tu dragón: Isla de Berk, Parque Celestial y Dark Universe. De esta forma, este se convertirá en uno de los parques de diversiones más atractivos para el público en general.

Adventure awaits! SUPER NINTENDO WORLD, one of the five immersive worlds is opening at the all-new Universal Epic Universe theme park at Universal Orlando Resort in 2025. 💫 #EpicUniverse https://t.co/tpcR5lWnf6 pic.twitter.com/0A3ECtSblV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 30, 2024