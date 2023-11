Revelan nuevo tráiler de Professor Layton and the New World of Steam

Esta semana fue importante para los fanáticos de la desarrolladora conocida como Level 5, ya que dieron novedades como posibles fechas de estreno para Fantasy Life, y hasta una que otra imagen de de Decapolice, juego que podría considerarse su único original ante tantas segundas partes. Sin embargo, la estrella ha sido Professor Layton and the New World of Steam, el regreso de la franquicia que ha reunido millones de fans, pero que tal vez merece reconocimiento aún mayor.

El juego se mostró originalmente durante el primer Nintendo Direct de este año, dejando como mensaje final que llegaría en algún futuro pero no había nada específico, eso hizo inmediatamente pensar a los fans que podría ser lanzado en 2023 o como muy tarde en 2024. Sin embargo, hay noticias que podrían considerarse ligeramente negativas, dado que en un nuevo video confirmaron que el escenario perfecto para el juego será ni más ni menos que el 2025.

Dentro del video podemos ver algo de gameplay, conservando las mecánicas clásicas de la franquicia iniciada en la era de Nintendo DS y que ha culminado en 3DS. Por su parte, se establece que esta aventura es antes del spinoff que vimos hace no mucho en la consola de tres dimensiones y también Switch, misma en la que hemos visto a su hija, estableciendo que dicho lanzamiento se puede considerar el epílogo.

Hasta este momento se ha dicho que Professor Layton and the New World of Steam solo llegará a Switch, algo que ya no es sorpresa.

Nota del editor: Ojalá Nintendo tome en cuenta que la gente es fanática de Professor Layton, y que así se ponga de acuerdo con Level 5 para traer todos los juegos anteriores porteados a la consola actual, incluyendo la colaboración con Phoenix Wright que se ha hecho tan cara.