Revelan fecha de estreno de Pokémon Concierge

Netflix aprovechó la Anime Expo de este año para revelar que la próxima serie de animación stop-motion de Pokémon, titulada Pokémon Concierge, llegará en diciembre de 2023. No hemos tenido muchas noticias sobre la serie desde que se anunció por primera vez en la presentación de Pokémon Presents de febrero, por lo que tener una fecha de lanzamiento (aunque sea aproximada) es un alivio.

