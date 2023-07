Padre de familia graba enorme grieta en montaña rusa

Un parque de atracciones en Charlotte, Carolina del Norte, cerró una de sus montañas rusas el viernes después de que se encontrara una grieta en una viga de soporte. Carowinds cerró Fury 325, que el sitio web del parque promociona como la “montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte”, que atraviesa tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur.

Un video de la atracción mostraba la grieta en la viga mientras los autos llenos de pasajeros pasaban a toda velocidad.

Jeremy Wagner, visitante del parque, dijo a CBS Charlotte, afiliada de WBTV en Carolina del Norte, que fue él quien descubrió la grieta y grabó el video.

Cuando pasó el siguiente carro, sacó su teléfono y lo grabó.

Wagner le dijo a WBTV que lo que vio cuando lo reprodujo le causó un gran susto.

A rollercoaster in North Carolina had to be closed after a guest spotted this crack pic.twitter.com/rjVoWE7uVA

— Dexerto (@Dexerto) July 3, 2023