Revelan el elenco de la nueva película de Mean Girls

Angourie Rice, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey y Reneé Rapp (quien interpretó a Regina George en el musical de Broadway) están listas para protagonizar el elenco. La adaptación musical de Broadway de la comedia adolescente de 2004 llegará a la pantalla a través de Paramount, que planea su debut en Paramount+.

Mean Girls, tanto la película original como el musical, sigue a la adolescente Cady Heron, quien se muda de África con sus padres científicos a los suburbios de Illinois, donde se ve envuelta en la dinámica de la jerarquía social de su nueva escuela secundaria. Se une a un grupo popular conocido como The Plastics. Lindsay Lohan y Rachel McAdams protagonizaron la película original, que recaudó $128 millones de dólares en la taquilla mundial y desde entonces ha alcanzado el estatus de película adolescente de culto. Rice interpretará a Cady, personaje originalmente interpretado por Lohan, mientras que Rapp repetirá su papel como Regina (interpretado por McAdams en la película). Cravalho interpretará a Janis y Spivey será Damien, originalmente interpretados por Lizzy Caplan y Daniel Franzese, respectivamente.

Lorne Michaels regresará como productor junto con la guionista y estrella original de Mean Girls, Tina Fey, quien escribió el guión para el espectáculo de Broadway. Fey también escribirá el guión de la película musical, con música de Jeff Richmond y letras de Nell Benjamin. Samantha Jayne y Arturo Perez Jr. están programados para dirigir.

Rice, representada por WME y Sloane Offer, es conocida por su papel en las películas de Spider-Man de Tom Holland, con créditos recientes que incluyen Mare of Easttown y la película de Netflix Senior Year.

Cravalho es conocida por su papel en la animación Moana, con próximos créditos que incluyen la película de Hulu Crush y la película de Amazon The Power. Actualmente se puede ver en Darby of the Dead de Hulu y está representada por Gersh, Stagecoach y Goodman Genow.

Spivey ha sido uno de los mayores éxitos recientes de Broadway por su papel en el musical ganador del Premio Pulitzer A Strange Loop.

Rapp, representada por Immersive Management, WME e Interscope, es conocida por su trabajo en pantalla en la comedia de HBO Max de Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls, y su recientemente lanzado EP Everything to Everyone.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Es tres de octubre amigos y solo hay dos tipos de personas, las que están viendo Mean Girls y las que están viendo Full Metal Alchemist.