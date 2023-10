Saw X causó que unas personas llamaran al 911

Cuando se trata de llevar los límites del terror al extremo, Saw X va más allá de su capacidad para aterrar. La edición de la película fue tan realista que los vecinos realmente llamaron al 911, creyendo que alguien estaba siendo sometido a torturas.

Mientras el editor de la película, Steve Forn, se enfocaba en perfeccionar el diseño de sonido para una escena particularmente intensa, fue interrumpido por la policía en su puerta. Sin saberlo los vecinos, los gritos y lamentos desgarradores eran parte del escalofriante paisaje sonoro creado para Saw X.

El director Kevin Greutert confirmó que tan pronto como la policía descubrió que era parte de la filmación, comenzaron a reír. Esta historia añade aún más realismo alarmante a la película y la convierte en un referente del género de terror en general. De hecho, Saw X ha remodelado sin lugar a dudas el género del terror; ahora es el tipo de evento local que no se puede evitar notar. Es común que la gente eche un vistazo a las escenas de rodaje cuando ocurren cerca del vecindario, especialmente si se trata de una película de este tipo, lo que hace que los lugareños sospechen sobre la realidad detrás de la filmación. La décima entrega de la franquicia de terror, Saw X, se convirtió en víctima de tal investigación por parte de los vecinos y la policía.

La última película abarca varias de las escenas más turbias que la franquicia haya presenciado. La escalofriante película, Saw X, involucra trampas de tortura y gira en torno a un personaje titular, John Kramer, quien mantiene cautivas a personas malvadas e intenta poner en peligro las vidas de los desafortunados. Estas personas son secuestradas por él en la película y a menudo se les exige perder partes del cuerpo para sobrevivir. Una de las escenas de la película mostraba los ojos de la víctima de Kramer unidos a tubos largos, lo que le añadía elementos de horror. Esta escena en particular generó dudas entre los vecinos que vivían alrededor del lugar de rodaje y llevó a que el Asistente de Edición de Saw X, Steve Forn, fuera interrogado por las autoridades policiales mientras editaba el clip y el volumen estaba extremadamente alto, lo que preocupó a los vecinos que reportaron que “alguien está siendo torturado hasta la muerte aquí”.

Al llegar a la escena, la policía se encontró con Forn, quien les proporcionó una explicación clara de inmediato. Les aseguró que los ruidos inquietantes eran aspectos intencionales del diseño de sonido de la película e incluso les extendió una invitación para que los oficiales lo vieran por sí mismos. El director de la película, Kevin Greutert, aclaró aún más la escena durante una entrevista con NME y declaró:

“Hubo un golpe en la puerta. Tenemos el video del timbre de la policía acercándose, [Forn respondiendo la puerta] y la policía diciendo, ‘Los vecinos están llamando y dicen que alguien está siendo torturado hasta la muerte aquí’. Y [Forn] dijo, ‘En realidad, solo estoy trabajando en una película… Pueden entrar y verla si quieren'”.

Al narrar el incidente, lo resumió como una “historia bastante divertida” y agregó que los policías empezaron a reír tan pronto como presenciaron la verdad y quedaron intrigados por la actuación realista de los actores en la película que llevó a los vecinos a tomar medidas. La película de terror y suspenso cuenta con un elenco estelar que incluye a Tobin Bell interpretando al personaje titular de John Kramer alias Jigsaw. Acompañándolo están Shawnee Smith como Amanda Young, Synnove Macody Lund como la Dra. Cecilia, Renata Vaca como Gabriela, Steven Brand como Parker Sears, y muchos otros actores destacados que enriquecieron aún más la narrativa.

La sinopsis oficial de Saw X según IMDb dice:

“Un enfermo y desesperado John viaja a México para un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para estafar a los más vulnerables.”

Saw X se estrenó el 28 de septiembre de 2023 y actualmente se encuentra en cartelera.

Vía: Sportskeeda

