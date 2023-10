Algunos celulares se quedarán sin WhatsApp en octubre

Algo que a la gente no le fascina respecto a los avances tecnológicos, es que ciertos productos se hacen obsoletos después de algunos años en el futuro, eso se tiene bastante claro con los celulares, dado que en cierto punto ya no servirán para nada más que de receptores de llamadas. Y es que hace poco se mencionan qué modelos ya no serán compatibles con el servicio de mensajería más famoso, WhatsApp.

Como ya se sabe, las compañías que son responsables de los sistemas operativos actualizan constantemente los mismos, por lo que Apple y Android no se cansan de lanzar más mejoras para que el uso de los dispositivos sean cada vez mejores. Pero a cambio, algunos celulares no pueden alcanzar las actualizaciones debido a que sus componentes no son tan potentes como los lanzados en los últimos dos años.

Quienes podrán seguir usando el servicio de mensajería serán ni más ni menos que aquellos que tengan instalado Android 5.0 y sus superiores. Por su parte, quienes tengan iPhone y aún tengan iOS 12 no deberán preocuparse por esto. Es decir, si el usuario tiene un teléfono de hace tres años puede quedarse totalmente tranquilo.

Aquí la lista de teléfonos que ya no pueden actualizarse:

– Huawei Ascend Mate

– Huawei Ascend G740

– Huawei Ascend D2

– iPhone 6S

– iPhone SE

– iPhone 6S Plus

– Sony Xperia M

– Lenovo A820

– ZTE V956 – UMI X2

– ZTE Grand S Flex

– ZTE Grand Memo

– Faea F1THL W8

– Wiko Cink Five

– Winko Darknight

– Archos 53 Platinum

– Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Ace 2

– Samsung Galaxy S3 mini

– Samsung Galaxy Trend II

– Samsung Galaxy X cover 2.

– LG Optimus L3 II Dual

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus F5

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L7II

– LG Optimus L5 Dual

– LG Optimus L7 Dual

– LG Optimus F3

– LG Optimus F3Q

– LG Optimus L2 II

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus F6

– LG Enact

– LG Lucid 2

– LG Optimus F7

Con esta lista en mente, no debería sorprender a los usuarios que si en un momento de este mes ya no pueden entrar a la aplicación, será momento de ir cambiando hacia un aparato ligeramente más moderno y al cual hay que cambiarle el chip sim. Eso sí, aún funcionará para que la gente pueda hacer llamadas.

Vía: WhatsApp

Nota del editor: Es obvio que eso iba a pasar, por fortuna cambié a tiempo el iPhone 6 por algo ligreamente más moderno. Lo triste aquí, es que básicamente todo producto tiene una fecha de caducidad que llegará tarde o temprano.