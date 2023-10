Anuncian alianza entre TV Azteca y Bandai

Mucho se sabe que el mundo del anime es uno que toma cada vez más tendencia, y eso se ha visto con programaciones de televisión abierta en la que finalmente se incluye a grandes obras de este negocio como One Piece, Attack on Titan, My Hero Academia y mucho más. Y ahora, en México se abre una nueva alianza en la que los beneficiados serán aquellos aficionados a este tipo de producciones japonesas.

En la convención conocida como la Ani Mole, un representante llamado César Muratalla habla sobre la unión entre Bandai y el canal Azteca 7, con un bloque que será bautizado como Planeta Anime. Dentro de este se van a presentar series clásicas como lo es Dragon Ball hasta algunas un tanto más modernas, de hecho, una de ellas es el remake de Las Aventuras de Fly que se lanzó originalmente en el 2020.

Aquí lo mencionado por Muratalla:

Estamos muy contentos de trabajar con TV Azteca, ya van muchos años porque esta televisora es la casa del anime y eso nos ha hecho una mancuerna muy importante a nivel de negocios. Tenemos muchas sorpresas que vienen…

Por el momento, este bloque de programas se mantiene tal cual TV Azteca lo ha tenido desde hace un par de años, es decir, con One Piece, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z y algunos otros que ya tenían su espacio en el canal. Pero poco a poco se irán uniendo más productos del estilo, por lo que no sorprendería que más adelante se una Naruto, Bleach, Kimetsu No Yaibay hasta Spy X Family.

Se menciona que estemos al pendiente para más sorpresas en dicho canal de TV abierta.

Vía: ADN 40

Nota del editor: Este anuncio es importante, dado que ahora el mercado del anime estará más al alcance de la mano para quienes disfrutan de la televisión abierta. Lo mejor, es que la llegada de ciertos productos garantiza que habrá doblaje al español, pues por ley o pueden compartir algo que tenga subtítulos en este medio.