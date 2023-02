Revelan cuánto costó hacer el nuevo Saints Row

El año pasado estuvo lleno de juegos interesantes, uno de ellos entre ellos tenemos a God of War Ragnarok, Bayonetta 3, Splatoon 3, The Callisto Protocol, entre más entregas de gran calibre. Y por contraparte tenemos a proyectos que no hicieron otra cosa que decepcionar a los fans, y eso fue justamente el reinicio que tuvo la saga de Saints Row.

Según lo comentado por una cuenta de fans, la empresa matriz, Embracer Group, se gastó poco más de $100 millones de dólares en la creación del videojuego, cifra que no se sabe del todo se haya recuperado. Además se dan algunos datos financieros disponibles en los últimos trimestres, donde a pesar de ser un juego notable no llegó a lo esperado de la empresa.

Big loss for Embracer Group $EMBRAC's PC/Console segment due to the high depreciation associated with underperforming releases earlier in the year, particularly Saints Row, which cost more than $100 million (total completed games value for July-Sep was SEK 1671m). pic.twitter.com/pQnJJc2IL5

— EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 16, 2023