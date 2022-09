CEO de Embracer Group esperaba una mejor recepción para Saints Row

Mucho se sabe que el último juego de la franquicia Saints Row no fue tan bien aceptado, dado que tuvo muchos cambios que hicieron de esta entrega algo un tanto alejado de la ausencia. Y ahora, los dueños actuales de la propiedad intelectual, Embracer Group, declaran que el videojuego de mundo abierto debería haber tenido mejor recepción.

Incluso el CEO de la compañía, Lars Wingefors, menciona que le sorprendió la acogida del título por parte del público, y esto no lo menciona de manera positiva, sino todo lo contrario. Por alguna razón, y tras muchas ausencia de la saga, el regreso no tuvo ningún tipo de impacto bueno, ya sea en ventas o en críticas constructivas hacia el videojuego.

Aquí su comentario:

QUOTE: Embracer CEO Lars Wingefors talking today to investors about new Saints Row. He was bullish on it pre-release.

Doesn't sound thrilled, but believes game will make money

"Personally I had hoped for a greater reception of the game. It’s been a very polarized view…

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 21, 2022