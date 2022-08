Saints Row está siendo destrozado por la crítica

El día de hoy se acaba de poner a la venta Saints Row, el reinicio de la franquicia nacida hace ya bastantes años, y que prometía volver a las raíces para el gusto de los usuarios conocedores. Y a pesar de que es un juego aceptable, muchos medios están de acuerdo en que les ha parecido malo, razón por la cuál han sido bastante severos en la crítica especializada.

En estos momentos el juego tiene una media de 63 en Metacritic, un puntaje bastante bajo para ser una propuesta de mundo abierto, y esto casi se iguala en la parte de los usuarios que votan de manera casual. Por lo que muchos están de acuerdo en que no es un gran lanzamiento, sobre todo por temas puntuales de no innovar bastante respecto a entregas pasadas.

Aquí algunos comentarios de reseñas:

Saints Row es un juego confuso, en múltiples niveles. No puedo decir que no me divertí con él: hay un placer compulsivo en los juegos de mundo abierto que es difícil de controlar, sin importar qué tan decidido parezca estar el juego en evitar que sus jugadores se diviertan demasiado. … Sus problemas tonales son, extrañamente, una función de hacer que sus personajes sean demasiado agradables, en lugar de no hacerlo lo suficiente. Y quiere desesperadamente que pienses que te estás divirtiendo, sin proporcionar nunca pasos concretos para dar a los jugadores más cosas que hacer que funcionar en un ciclo muy rutinario.