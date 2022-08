Unboxing de cartas de Nintendo termina en tragedia

En el mundo hay cientos de coleccionistas relacionados al mundo de Nintendo, con objetos que no se pueden encontrar con facilidad, entre los ejemplos están los cartuchos de NES exclusivos de torneos en los 90’s. Sin embargo, algo bastante más ambicioso son las barajas de naipes de los años 50’s y un seguidor acaba de conseguir un paquete nuevo.

Esto es lo que escribió Erik Voskuil respecto al gran hallazgo de coleccionista:

I cannot overstate how exicited I was to find these seventy year old Nintendo cards, featuring Kyoto in the 1950s. In all my years of collecting, these are the only copies I have come across. On top of that, they are still sealed! Which begs the question… to open or not?! https://t.co/Hn05Z7EggQ pic.twitter.com/NbH4Lh8HaW

— Beforemario (@beforemario) August 6, 2022