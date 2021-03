¡Returnal ha terminado su desarrollo principal!

Returnal es la gran exclusiva de PlayStation 5 para el próximo mes de abril. A poco más de un mes del lanzamiento del título, se ha revelado que el desarrollo de esta entrega por fin ha finalizado, es decir, ha entrado en la fase Gold.

Por medio de un tweet compartido por la cuenta oficial de Housemarque, el estudio encargado de desarrollar este título, se ha confirmado que el día de hoy, 25 de marzo, el desarrollo principal de Returnal ha sido completado. De esta forma, el juego está listo para entrar en producción y así llegar a nuestras manos a finales del próximo mes. Este fue el mensaje que se compartió:

Returnal has finally gone GOLD!!!

A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can't wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg

— Housemarque (@Housemarque) March 25, 2021