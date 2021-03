¡El director de John Wick ya está trabajando en una película de Ghost of Tsushima!

Poco a poco, PlayStation está llevando sus IPs a medios más tradicionales. Además de la serie de The Last of Us y la película de Uncharted, el día de hoy se ha revelado que Ghost of Tsushima tendrá una adaptación para la pantalla grande de la mano del director de la trilogía de John Wick, Chad Stahelski.

De acuerdo con Deadline, una película de Ghost of Tsushima ya está en producción. 87Eleven Entertainment, la casa productora de Stahelski, y PlayStation Productions serán los principales productores de esta adaptación, con Sucker Punch, los desarrolladores del juego, como los productores ejecutivos.

Esto fue lo que comentó Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, al respecto:

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment para llevar su visión de la historia de Jin a la pantalla grande. Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán a nuestros fanáticos y nuevas audiencias”.

Por el momento se desconocen más detalles sobre esta producción. Actualmente no hay información sobre los actores que participarán en esta adaptación, ni la ventana de estreno para la cinta. Recordemos que actualmente la película de Uncharted se encuentra en postproducción y llegará a los cines hasta el 11 de febrero de 2022. Por su parte, la serie de The Last of Us para HBO apenas grabará su piloto.

Considerando que Stahelski fue el encargado de dirigir las tres previas películas de John Wick, y actualmente está a cargo de la cuarta entrega, podemos esperar un alto nivel de acción en la adaptación de Ghost of Tsushima. Este título nos presenta a Jin Sakai, el último samurái de su clan, quien debe de romper su código de honor para salvar a su pueblo de una nación enemiga.

Vía: Deadline