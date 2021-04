Respawn Entertainment y Oculus ganaron un Óscar por Mejor Documental Corto

Durante los Premios Óscar número 93, los cuales se llevaron a cabo el día de ayer, Colette, un documental producido por Oculus y Respawn Entertainment, se llevó a casa la estatuilla de oro a Mejor Documental Corto. Es importante mencionar que este trabajo forma parte de Medal of Honor: Above and Beyond, juego de Realidad Virtual que llegó al mercado en 2020.

Colette fue dirigido por Anthony Giacchino y coproducida por Oculus Studios y Respawn Entertainment. Esto fue lo que comentó el estudio detrás de juegos como Titanfall y Apex Legends al respecto:

We're over the moon about Colette's Best Documentary (Short Subject) #Oscars win tonight! From Vince, Peter, and all of us at Respawn, we are humbled and honored. Thank you.

And if you haven't seen the film, you can watch it for free here: https://t.co/CxwNGWMOXv

— Respawn (@Respawn) April 26, 2021