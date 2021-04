Tales of Arise no tendrá multiplayer, confirma productor de la serie

Aunque los RPG normalmente nos ofrecen aventuras de un solo jugador, la serie de Tales of se ha caracterizado por permitir que más de una persona pueda disfrutar de estos títulos por medio del multiplayer, al menos en el campo de batalla. Sin embargo, la siguiente entrega de la serie, Tales of Arise, no contará con esta opción.

De acuerdo con Yusuke Tomizawa, productor de la serie, Tales of Arise no contará con un multiplayer, ya sea local u online, ya que Bandai Namco prefiere centrarse en ofrecer al usuario una experiencia para disfrutar en solitario. Esto fue lo que comentó en una entrevista con IGN:

“Es un juego independiente en el que una persona puede realmente disfrutar de su historia general y su drama en concreto. Actualmente no tenemos planes para un modo multijugador. Pero por otro lado, estamos focalizados en cómo los personajes trabajan juntos y cooperan en la batalla y cómo se desarrolla eso en la mecánica del juego”.

Sin duda alguna, esta es una decisión bastante controversial, la cual ha generado el disgusto de varias personas. Aunque no es una opción que muchos usan, la serie de Tales of se ha caracterizado por dejar que más de una persona pueda participar en el campo de batalla. Será interesante ver cómo es que Bandai Namco logra compensar esta ausencia.

Te recordamos que Tales of Arise llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en occidente el próximo 10 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este título.

