El discurso de Harrison Ford en los Óscar de ayer ha cautivado a los fans del actor

El día de ayer se llevaron a cabo los Premios Óscar. A diferencia de otros años, pareciera que la atención del público estaba en otro lado, y no en la ceremonia enfocada en celebrar a lo mejor industria del cine a lo largo del último año. Sin embargo, la presencia de Harrison Ford al momento de presentar el premio a la Mejor Edición logró conectar con los espectadores, al grado de catalogar esta sección como la más especial de toda la noche.

Antes de presentar el premio a la Mejor Edición, Ford emitió, palabra por palabra, parte del guion de Blade Runner para así demostrar que el trabajo de un editor no es tan fácil como uno podría llegar a creer. Sin embargo, fue la forma en que el actor emitió este mensaje lo que llegó a cautivar al público, tanto el presente en la ceremonia, así como a todos los que estaban en casa.

Para todos los interesados, esta es la sección del guion de Blade Runner que Harrison Ford leyó.

Y así reaccionó el público ante esta participación:

I love how no matter where Harrison Ford is, you can tell he doesn't want to be there

