Resident Evil: Welcome to Raccoon City se ha retrasado por varios meses

Parece que una vez más entraremos a un periodo de retrasos para las películas planeadas para 2021. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la siguiente gran cinta de esta serie, ya no estará disponible el próximo mes de septiembre, y todos los que desean ver este largometraje tendrán que esperar un par de meses más.

De acuerdo con Deadline, Resident Evil: Welcome to Raccoon City ya no estará disponible el 3 de septiembre, como originalmente estaba planeado, sino que llegará a los cines hasta el 24 de noviembre de 2021. Así es, la cinta se ha retrasado por dos meses.

Aunque no se ofreció una razón clara para esta decisión, es importante mencionar que el 24 de noviembre es un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. De esta forma, no sería descabellado pensar que Sony desea estrenar esta cinta en una fecha en donde logre recaudar más dinero. De igual forma, se espera que a finales de 2021, los cines logren aceptar más personas por sala.

En temas relacionados, la película de Mortal Kombat también se ha retraso, y aquí te contamos por qué.

Vía: Deadline