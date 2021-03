No, Halo Infinite no se ha retrasado. El supuesto tweet de 343i es solo una broma

Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto del otoño de 2021, y eso es oficial. Sin embargo, desde hace unos momentos, una cuenta falsa está engañando a la gente con un mensaje que parece real, en donde se menciona que este esperado título llegará hasta el verano de 2022, lo cual, es mentira.

Recientemente, una cuneta falsa de Twtter, la cual ha copeado hasta el más mínimo detalle del perfil oficial de Halo en esta red social, publicó un comunicado en donde se menciona que Halo Infinite ha sido retrasado hasta el verano de 2022, esto debido a los problemas que han surgido a causa del COVID-19. Sin embargo, nada de esto es cierto. Esto es solo una broma del Día de los Inocentes, o April Fools, el cual comenzará hasta mañana.

A diferencia de otros mensajes falsos de los últimos meses, como todos los que surgieron previo al lanzamiento de Cyberpunk 2077, el trabajo en esta ocasión es impecable. Desde el lenguaje, pasando por los colores y tipografía, hasta un símbolo muy similar a la paloma de verificación oficial. Sin embargo, esta fachada se cae cuando te das cuenta de que este perfil tiene muy pocos seguidores y solo ha realizado un tweet.

De igual forma, John Junyszek, el Community Manager de 343 Industries, ha aclarado que esto es solo un chiste con el siguiente mensaje:

Are you trying to give me more work? 😅

— John Junyszek (@Unyshek) March 31, 2021