Netflix planea estrenar 40 animes diferentes a lo largo de 2021

Poco a poco, Netflix se está convirtiendo en una sólida opción para disfrutar del anime. Desde series clásicas del medio, como Naruto y One Piece, pasando por contenido exclusivo, como Japan Sinks y The Great Pretender, hasta producciones licenciadas como Seven Deadly Sins. Por si esto fuera poco, la compañía ha anunciado que a lo largo de 2021 veremos 40 animes más.

Durante el panel de Netflix en AnimeJapan 2021, la compañía de streaming reveló sus planes para estrenar 40 animes diferentes a lo largo de este año. De esta forma, podemos esperar producciones como Record of Ragnarok, Yasuke, Resident Evil: Infinite Darkness, The Way of the Househusband y muchas más. Junto a esto, la compañía seguirá licenciando varias series y expandirá los episodios disponibles de otros animes. Esto fue lo que comentó Taiki Sakurai, productor en jefe de la división de anime en Netflix, al respecto:

“Queremos poder enorgullecernos de ser el mejor destino de entretenimiento con contenido de calidad. El crecimiento de nuestro negocio está directamente relacionado con el crecimiento de nuestro anime”.

Recordemos que en abril, animes como Demon Slayer y Jojo’s Bizarre Adventure, se sumarán a esta plataforma de streaming. En temas relacionados, puedes checar los nuevos tráilers de Evangelion 3.0 + 1.0 aquí. De igual forma, la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan se estrenará hasta el 2022.

Vía: The Verge