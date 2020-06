¿Qué pasó con la rumoreada revelación de Silent Hill para PS5?

Además de Gran Turismo 7 y Ratchet & Clank: Rift Apart, había fuertes rumores antes de la presentación del PlayStation 5 que apuntaban a un nuevo título de Silent Hill por Japan Studio. Konami no tardó en poner fin a la especulación, pero eso no evitó que las discusiones en múltiples foros del internet siguieran llevándose a cabo. Básicamente, todos daban por hecho que este nuevo proyecto sería presentado la semana pasada, entonces ¿qué pasó?

Evidentemente, dicho título no fue presentado durante el evento The Future of Gaming. El jefe de PlayStation, Jim Ryan, adelantó que esto solo era un pequeño vistazo de todos los juegos que llegarán a PS5, sugiriendo que todavía hay mucho por enseñarnos en el futuro. Sin embargo, tras la presentación, el rumor sobre Silent Hill fue muriendo rápidamente.

Dusk Golem, una de las primeras personas en hablar sobre este reboot, parece haber modificado sus comentarios originales respecto al nuevo Silent Hill. Por medio de Twitter, el usuario comentó lo siguiente:

(1/2) Me, myself and I have a few friends in the industry I’ve known for a while who informed me on two things I can say with 100% certainty. The first is that Konami shopped around to greenlight two SH games in 2018. And in 2019 a close friend who wouldn’t lie told me that a https://t.co/SzkaL3Uejq

