¡Anuncian un nuevo Ratchet & Clank para PS5 y así luce su gameplay!

Insomniac Games no tuvo miedo de mostrar sus cartas fuertes durante el evento The Future of Gaming. Además de presentarnos Marvel’s Spider-Man 2, estos desarrolladores también nos dieron un vistazo a Ratchet and Clank: Rift Apart, el cual ha sido construido específicamente para el PS5 y aquí puedes ver cómo luce su gameplay.

Insomniac abrió el evento con el tráiler de revelación para este nueva aventura, el cual puedes ver aquí:

Posteriormente, nos dieron un vistazo extendido al gameplay, que también puedes ver aquí:

