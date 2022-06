Pese a que Super Mario 64 llegó al mercado hace casi 26 años, la gente sigue encontrando varios de los secretos que este título del Nintendo 64 esconde. Como seguramente ya lo saben, en el nivel de Cool, Cool Mountains es posible tirar a los bebés pingüinos por un acantilado. Sin embargo, recientemente se reveló que puedes llevar esta especie a la completa extinción, ya que los padres también son capaces de caer a su perdición.

Recientemente, el usuario conocido como Supper Mario Broth reveló que, en la versión japonesa de Super Mario 64, puedes realizar un par de acciones para que los dos pingüinos adultos caigan del escenario. Para que la madre que busca a su hijo desaparezca, tendrás que posicionar a Mario en un lugar específico antes de entregarle a su hijo. Por su parte, el animal que se encuentra en la entrada de la pista te puede seguir en la carrera, en donde, en lugar de llegar a la meta, perderá su vida al tomar una curva equivocada.

Debido a que estas dos acciones no son normales, no solo es probable que tengas algún problema al ejecutarlas correctamente, sino que el mismo juego no reconocerá sus muertes. Como lo pudieron ver en el video, el pingüino de la carrera se puede caer de la pista, pero seguirá con su animación normal. Es un detalle bastante interesante que tal vez amerite regresar al juego, al menos en su versión japonesa.

En temas relacionados, la película de Mario se ha retrasado hasta el 2023. De igual forma, mineros de datos han revelado nueva información sobre el DLC de Super Mario Kart 8 Deluxe.

Nota del Editor:

Una de las razones por las cuales Super Mario 64 sigue vigente hoy en día, es por sus glitches. El juego cuenta con varios errores que se han convertido en estrategias para los speedrunners, y la gente siempre está interesada en romper este título y encontrar cosas que ninguno debería haber visto.

Vía: Nintendo Life