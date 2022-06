Como seguramente ya lo saben, Netflix se encuentra experimentando con un cobro extra por compartir tu contraseña con gente que vive fuera de tu casa. Estas pruebas se están llevando a cabo en Perú, Chile y Costa Rica. Sin embargo, este ha sido un proceso bastante controversial, y parte de esto se debe a su propia naturaleza como prueba, y no una implementación oficial.

De acuerdo con Rest of World, la forma en la que Netflix está implementando el aumento es ofreciendo precios adicionales para las personas que usan una suscripción, pero que no viven en el mismo hogar. Es decir, si alguien comparte su cuenta, se le puede pedir que pague un poco más. La razón por la cual se eligieron a estos países para realizar pruebas es:

“Centroamérica y Sudamérica representan los ingresos más bajos por usuario de Netflix, lo que los hace particularmente vulnerables a los cambios en los precios”.

Junto a esto, los suscriptores pueden llamar al Servicio al cliente de Netflix para decir que alguien está usando su cuenta en otra ubicación, lo que le permite a la compañía de streaming entregar un código de verificación al usuario, quien luego puede confirmar el código y evitar pagar una tarifa.

Sin embargo, y como era de esperarse, la gente no está del todo contenta con estos cambios. No solo hay usuarios que aseguran no haber recibido algún tipo de informe previo al aumento de precio, lo cual tiene sentido considerando que esta es una prueba y no una implementación para todo el mundo, sino que ya hay personas que han cancelado su suscripción. Junto a esto, la definición de “hogar” ha causado algunos inconvenientes.

Mientras que muchos definen “hogar” como a sus familiares, Netflix ha mencionado que esta es una locación física en donde se encuentren los usuarios de una cuenta. En temas relacionados, este aumento comenzó con el pie izquierdo. De igual forma, estos son los estrenos de la plataforma para junio.

Nota del Editor:

Es algo ridículo este aumento de precio. Incluso los mismos dueños de una cuenta pueden salir de casa y ver Netflix en otros lugares, pero ahora tendrán que pedir un código, o pagar extra. Spotify tiene un servicio similar, pero al menos ellos saben que la gente escucha música fuera de casa, evitando justamente lo que Netflix está haciendo.

Vía: Rest of World